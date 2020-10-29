Ловчев: Караваев безобразно сыграл в моменте с пенальти, это детская ошибка. А Дзюба устал

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал выступление «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).
«В принципе «Зенит» правильно выстроил игру вторым номером. Но в конце подустали. А в эпизоде с пенальти безобразно сыграл защитник Караваев. Почему он находился сзади игрока? Есть закон — если подают с того фланга, ты перед ним должен находиться. Вот в этом ошибка. Это детская ошибка. Видимо, учителя такие были. Почему тренеры в детстве ему не объяснили? Я как тренер говорю сейчас: «Караваев, ты не имеешь права так находиться в этом случае».
Что касается Дзюбы, он находится в плохом физическом состоянии, он устал. На его лице написана усталость», — приводятся слова Ловчева на сайте телеканала «Матч».
- 29 октября 2020
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