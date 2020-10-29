Ивица Олич: не думал, что «Спартак» будет идти в лидерах чемпионата России

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич высказался о лидерстве принципиального соперника «армейцев» «Спартака» в Российской Премьер-Лиги, а также о предстоящей чемпионской гонке.



«Неприятно ли видеть «Спартак» на первом месте? Да, не думал, что «Спартак» будет идти в лидерах. Последние матчи они сыграли хорошо. В этом году будет интересно, потому что много команд претендует на первую строчку. Есть «Зенит», ЦСКА, который усилился, «Спартак», «Краснодар». «Локомотив», может, и не так силён, как остальные, но тоже станет претендовать на высокие места. Последние свои домашние матчи проиграли и «Зенит», и «Локомотив». Интересный чемпионат», — приводятся слова Олича на сайте телеканала «Матч».



«Спартак», набрав 27 очков в 12 турах, опережает занимающий второе место ЦСКА на 2 очка. Тройку лидеров замыкает действующий чемпион «Зенит» (24).

Олич: ЦСКА серьёзно усилился, Эджуке произвёл на меня наибольшее впечатление