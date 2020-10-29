Бузникин: по игре «Челси» не очень понравился, у них контроль был ради контроля

Руководитель селекционного отдела «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал поражение «быков» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).



«По игре не скажешь, что заслужили поражение со счётом 0:4. Считаю, что счёт не отражает положение дел на поле. По игре мне «Челси» не очень понравился, если честно, у них контроль был ради контроля. Они не создавали проблем, не было мощи, которая бы ощущалась, по которой можно было сказать, что они переиграли «Краснодар» по всем статьям.



Ребята до второго гола достаточно неплохо выглядели, создавали моменты, минимум не хуже соперника. Свою роль сыграли замены, у нас есть проблемы с составом. После второго пропущенного мяча игра по сути закончилась.



Мне кажется, сейчас вообще не надо думать, считать дальнейшие шансы, очки. Нужно просто выходить, получать удовольствие от участия в Лиге чемпионов и радовать болельщиков игрой, голами. Это неоценимый опыт играть в таком турнире», — цитирует Бузникина ТАСС.

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