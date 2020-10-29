Дочь Семака сообщила об оскорблениях в соцсетях после проигрыша «Зенита» в Лиге чемпионов

Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о поступающих ей оскорблениях после поражения сине-бело-голубых в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).



«Очень много критики. И так мало слов поддержки, когда это действительно необходимо. Я люблю «Зенит». Как в момент ярких побед, так и в тяжёлые дни поражений. Почему-то многие незнакомые мне люди считают нужным написать мне пару гадких слов, оскорблений. Так вот, я таких людей блокирую. Потому что семья — это святое. Моя семья. Мой клуб. За свою семью я горой. И за любимый «Зенит». Люби «Зенит» больше побед. Их впереди ещё много.



P. S. Папа у меня самый крутой. И я его очень люблю», — написала Майя в своём «инстаграме».

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