Шкодран Мустафи: не могу сказать об Озиле ничего плохого

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи оценил ситуацию с полузащитником Месутом Озилом, который не попал в заявку «канониров» на Премьер-лигу и Лигу Европы.
«Я не могу сказать слишком много по этой теме. Другие много говорят об этом. Для меня Месут не просто одноклубник, он мой друг. Я уважаю его, а он всегда уважал меня и других. Я всегда буду его уважать и всегда поддержу его, если ему это будет нужно.
Он старается хорошо тренироваться, всё остальное зависит не от меня. Принимать решение не мне. Конечно, расстраиваешься, если не попадаешь в состав. Хуже всего, если совсем не расстроен, когда не попадаешь в заявку. Это было бы неправильно. Конечно, Месут разочарован, но он достаточно опытен, чтобы справиться с этой ситуацией. По тому, что вижу на тренировках, я не могу сказать о нём ничего плохого", — цитирует Мустафи Daily Star.
- 29 октября 2020
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