Ибрагимович — болельщикам: вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обратился к болельщикам с призывом соблюдать социальную дистанцию и другие правила профилактики коронавирусной инфекции.

«Вирус бросил мне вызов, и я победил. Но вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — сказал Ибрагимович в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

Ибрагимович ранее излечился от коронавирусной инфекции. «Органы здравоохранения предупредили меня: «Карантин закончился, можете выходить!» — написал Ибрагимович на своей странице в «Твиттере». К сообщению Златан прикрепил хештеги «К чёрту ковид» и «Бог идёт к вам». О заражении Ибрагимовича стало известно 24 сентября.