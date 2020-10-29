Ибрагимович — болельщикам: вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обратился к болельщикам с призывом соблюдать социальную дистанцию и другие правила профилактики коронавирусной инфекции.
«Вирус бросил мне вызов, и я победил. Но вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — сказал Ибрагимович в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».
Ибрагимович ранее излечился от коронавирусной инфекции. «Органы здравоохранения предупредили меня: «Карантин закончился, можете выходить!» — написал Ибрагимович на своей странице в «Твиттере». К сообщению Златан прикрепил хештеги «К чёрту ковид» и «Бог идёт к вам». О заражении Ибрагимовича стало известно 24 сентября.
«К чёрту ковид». Ибрагимович сообщил о выздоровлении
- 29 октября 2020
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