Василий Уткин: «Зенит» уже давно живёт прошлым. Эта команда устала быть сама собой

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о проблемах «Зенита», потерпевшего три поражения подряд.



«Что было бы, если бы Дзюбу отпустили в «Тоттенхэм»? Он бы спокойно освободил место, и в клубе бы искали другого человека. А сейчас «Зенит» в условиях плотнейшего графика надеется на футболиста, которому за 30, который совершенно точно утомлён, главной игровой характеристикой которого является его физическая мощь. А он её лишён! Ну и кому, спрашивается, от этого хорошо?



Давайте вспомним, что я говорил год назад, когда «Зенит» приобретал Малкома. Дело не в том, что он много пропустил из-за травм. Дело в том, что он покупался на роль лидера, ведущего футболиста. Он действительно лучше всех в «Зените» умеет играть в футбол. Но может ли он быть лидером? Человек, который, едва сыграв первый сезон в «Бордо», немедленно принимает приглашение в «Барселону», где, совершенно очевидно, будет сидеть на лавке. Человек, который из «Бордо» летел, вообще-то, в «Рому» и практически в воздухе передумал под воздействием аргументов «Барселоны», где он точно был обречён всегда сидеть на лавке и быть игроком эпизода. Сколько времени прошло – Малком ни в одной игре не был лидером.



Можно ли играть в современный футбол, когда у тебя защитникам на пару к 70 годам приближается? Единственный игрок, попавший как кур во щи в «Зенит», – это Ловрен. Все остальные прекрасно знали, к чему всё идёт. Думаю, что знал об этом и Семак. И думаю, он был не готов решать эту проблему.



«Зенит» – команда, которая давно уже живёт прошлым, которая устала быть сама собой», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Уткин: уставший Дзюба — это уже совсем не игрок, особенно на уровне Лиги чемпионов