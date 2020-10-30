Райан Гиггз — о следующем чемпионстве «МЮ»: это может произойти через 20 лет

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз предположил, что команде может потребоваться не менее 15 лет для завоевания следующего титула в АПЛ. В последний раз «красные дьяволы» выиграли чемпионат в 2013 году.

«Это может произойти через 15, 20 лет, особенно если Клопп и Гвардиола продолжат работу. У них есть ресурсы и игроки. Когда „Ливерпуль“ выиграл свой предыдущий титул в 1990-м, они тоже думали, что вскоре завоюют ещё один. Но даже Клоппу потребовалось для этого четыре с половиной года. Нужно немало времени. Стоит подумать о том, что сделал Клопп. Он с каждым сезоном делал команду лучше. Он выиграл Лигу чемпионов. Все увидели прогресс, поэтому давление немного уменьшилось.

От каждого нового тренера или нового игрока ждут, что они принесут команде титул, но это не так просто", — цитирует Гиггза Sky Sports со ссылкой на подкаст The Greatest Game.