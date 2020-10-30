Тедеско объяснил, почему Жиго и Джикия часто отскакивают на ленточку ворот

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, почему защитники Самуэль Жиго и Георгий Джикия часто отскакивают на ленточку после подач соперников и ударов головой.
«Без видео и тактической доски трудно что-то сказать. Говоря о подобных моментах, можно вспомнить гол в матче с «Краснодаром», когда отскочил Джикия. С «Зенитом» тоже было такое, Жиго отскочил на ленточку. После подач защитники ждут удара в створ ворот, поэтому отскакивают ближе к дальней штанге на ленточку. Спасибо болельщикам за такую тактическую оснащённость. Мы не обороняемся зонно, работаем с игроками соперника. Такие эпизоды очень сложны для восприятия, до последнего непонятно, откуда отскочит мяч после удара головой.
Мы стараемся устранить причину проблемы. В этом моменте причиной была подача в штрафную. Мы боремся с тем, чтобы не давать подавать в неё. Всё, что было обсуждено ранее, — симптомы. Один на один против Дзюбы играть сложно, это последствие, а не причина. С такими симптомами тоже нужно работать, но согласитесь, бороться в воздухе против Дзюбы сложно, повторюсь. Поэтому нужно работать над причиной», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 30 октября 2020
-
15:51
-
15:27
-
15:10
-
14:45
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:39
-
14:38
-
14:35
-
14:32
-
14:27
-
14:22
-
14:16
-
14:15
-
14:08
-
13:46
-
13:45
-
13:33
-
13:27
-
13:21
-
13:19
-
13:16
-
13:13
-
13:04
-
12:29
-
12:01
-
12:00
-
11:31
-
11:23
-
11:00
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:23