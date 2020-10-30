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Куман прокомментировал отставку Бартомеу с поста президента «Барселоны»

Куман прокомментировал отставку Бартомеу с поста президента «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал уход Хосепа Марии Бартомеу с поста президента каталонского клуба.

«Не знаю, как это может повлиять на меня. Это не в моей власти. Я лишь прилагаю все усилия, чтобы попытаться выиграть трофеи с „Барселоной“. Всё остальное — вопрос ожидания.

Люди говорят об изменениях, но я не нервничаю. Я вовлечён в свою работу. Знаю, что с этого момента кандидаты будут говорить о своих проектах, но мы посмотрим, кто займёт пост президента в будущем», — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, 57-летний Бартомеу подал в отставку по собственному желанию после того, как члены руководства клуба вынесли ему вотум недоверия. Бартомеу занял пост президента «Барселоны» 23 января 2014 года, сменив Сандро Роселя, который был обвинён в мошенничестве при трансфере Неймара.

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