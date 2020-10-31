Червиченко: у «Зенита» в матче с «Боруссией» ни одного удара в створ – это кромешный позор

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение об игре санкт-петербургского «Зенита» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (0:2), а также дал свой прогноз на встречу 13-го тура чемпионата России с «Химками».

«Зенит» сейчас в яме. И некем заменить атакующих игроков. В итоге в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» у «Зенита» ни одного удара в створ ворот. Не говорю, что она обязана забивать, но ни разу не попасть по воротам — это кромешный позор. Даже, если ты ставишь целью покатать мяч и удержать нулевую ничью, хотя тут еще хоть какая-то логика прослеживается. Но всё равно негоже так играть участнику Лиги чемпионов и претенденту на первое место в России.



Будет ли матч с «Химками» проблемой? «Химки» играют неплохо. У них команда упертая. Но клуб только вышел в РПЛ после долгого перерыва. И могут сыграть роль провинциальная робость совместно с дрожащими коленками перед топ-клубами. К тому же «Зенит» тоже не лишен «ништячков» от судей, что может ему сыграть на руку. Но легкой прогулки у питерцев не будет. Причем «Зенит» сейчас такой, что, когда играет один Артем Дзюба, все уже понимают, что надо играть просто плотнее. Когда играет Сердар Азмун, есть еще какая-то живость у «Зенита». А, когда одному Дзюбе не дают развернуться, атакующая игра пропадает», — приводят слова Червиченко «Известия».