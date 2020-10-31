«Спартак» — «Ростов»: Мамаев вывел гостей вперёд
В эти минуты в Москве проходит матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов». Счёт был открыт на 26-й минуте встречи. Гостей вперёд вывел Павел Мамаев, ему ассистировал Роман Ерёменко.
Примечательно, что Ерёменко в этой встрече не должен был участвовать. Он получил красную карточку в матче 12-го тура с «Химками» (0:2), но затем КДК РФС отменил наказание, посчитав, что футболист в том эпизоде не нарушал правила на красную карточку.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Ростов».
Московский «Спартак» набрал 27 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (20) — на 6-м месте. В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).
«Спартак» — «Ростов»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
- 31 октября 2020
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