«Спартак» — «Ростов»: Мамаев вывел гостей вперёд

В эти минуты в Москве проходит матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов». Счёт был открыт на 26-й минуте встречи. Гостей вперёд вывел Павел Мамаев, ему ассистировал Роман Ерёменко.

Примечательно, что Ерёменко в этой встрече не должен был участвовать. Он получил красную карточку в матче 12-го тура с «Химками» (0:2), но затем КДК РФС отменил наказание, посчитав, что футболист в том эпизоде не нарушал правила на красную карточку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Ростов».

Московский «Спартак» набрал 27 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (20) — на 6-м месте. В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).