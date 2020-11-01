Идову: Черчесов спросил: «Ты русский? Докажи». Я засмеялся: «Стих прочитать? Пушкина знаю»

Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал забавную историю о встрече с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Была история на сборах. Прилетели с «Амкаром» в Турцию и заехали в отель, где жили «Динамо» и «Ахмат». После вечерней тренировки были восстановительные процедуры — массаж, сауна. Пошёл в баню. Там уже сидели ребята из нашей команды и Станислав Саламович. Он тогда «Ахмат» тренировал. Уже не помню, с чего всё началось, но как-то акцент сместился на меня. Саламыч спросил: «Так ты русский? И язык знаешь?». Я ответил: «Ну да». Он продолжил: «А ну докажи». Я засмеялся: «Стих, что ли, прочитать? Пушкина знаю». Все ребята просто в голос рассмеялись. Потом эта история разлетелась по всем клубам РПЛ — до сих пор её вспоминают», — приводит слова Идову Sport 24.
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