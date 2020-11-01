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«Ливерпуль» интересуется 20-летним защитником «Аякса» Схюрсом

«Ливерпуль» интересуется 20-летним защитником «Аякса» Схюрсом
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» интересуется 20-летним центральным защитником амстердамского «Аякса» Перром Схюрсом, сообщает Mirror.

По данным источника, главного тренера команды Юргена Клоппа впечатлила игра Схюрса в матче «Ливерпуля» с «Аяксом» (1:0) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Сообщается, что переход футболиста может состояться в зимнее трансферное окно.

Напомним, «Ливерпуль» ищет замену Вирджилу ван Дейку, который из-за разрыва передней крестообразной связки во время матча с «Эвертоном» может пропустить остаток сезона.

Схюрс перешёл в «Аякс» летом 2018 года. До этого он защищал цвета «Фортуны» Ситтард, воспитанником которой является. За амстердамский клуб провёл 29 матчей, стал автором 2 забитых мячей и заработал 2 жёлтые карточки.

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