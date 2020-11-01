Семак: надеемся, что Дзюба и Вендел сыграют с «Лацио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (2:0) рассказал о состоянии футболистов петербургского клуба.

«У Дзюбы проблем нет. Надеемся, и он, и Вендел сыграют с «Лацио». Азмун начал заниматься индивидуально. У Дриусси недомогание. У Мусаева мышечная проблема. Малком не сыграет. С Черчесовым по поводу отдыха Дзюбы не разговаривал», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:55 мск. «Лацио» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (0) — на 4-м месте.