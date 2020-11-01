Павел Погребняк: матч «Урала» со «Спартаком» будет голевым и зрелищным

Нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком», а также подвёл итоги встречи 13-го тура с «Уфой» (2:1).

«Можно ли сказать, что приближаюсь к оптимальным кондициям? Да, наверное, соглашусь. Но опять же, эти два-три месяца паузы, во время которых, как многие говорят, футболисты ничего не делают, я довольно плодотворно провёл, ответственно подошёл к своей подготовке. Я официально не говорил, что завершил карьеру, чувствовал, что могу поиграть на высоком уровне и могу принести пользу «Уралу».

В матче с «Уфой» мы действительно кайфовали — пока счёт не стал 2:1. Потом начались «судороги», неуверенность, «Уфа» создавала нам некоторые проблемы. А так да, сегодня многое получалось, контролировали мяч, игру.

Сегодняшняя победа — это вообще глоток свежего воздуха. Все мы смотрим в турнирную таблицу, поэтому сегодня было жизненно необходимо победить, и это, конечно придаст уверенности перед матчем со «Спартаком». Я думаю, что игра со «Спартаком» будет голевая и зрелищная", — цитирует Погребняка пресс-служба клуба.