«Эвертон» упустил возможность выйти на первое место в АПЛ, проиграв «Ньюкаслу»

Сегодня, 1 ноября, в 7-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле принимал «Эвертон». Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой хозяев 2:1.

Каро Анчелотти не мог рассчитывать на травмированных Шеймуса Коулмана и Хамеса Родригеса, а также на защитника Люку Диня и нападающего Ришарлисона, отбывающих дисквалификации за красные карточки в предыдущих матчах.



Счёт был открыт на 56-й минуте. Нападающий «сорок» Каллум Уилсон реализовал одиннадцатиметровый удар.

На 84-й минуте Уилсон оформил дубль, замкнув подачу полузащитника Райана Фрейзера.

До конца встречи «ириски» сумели лишь сократить отставание. На 91-й минуте нападающий Доминик Калверт-Льюин забил свой 8-й мяч в нынешнем сезоне АПЛ.

После 7-го тура подопечные Стива Брюса идут на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков. «Эвертон» располагается на 2-м месте с 13 очками.