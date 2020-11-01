Пономарёв: если ЦСКА продолжит в таком темпе, то отнимет золотые медали у «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если ЦСКА продолжит в таком темпе, то отнимет золотые медали у «Зенита». У команды хорошее движение. Про «Спартак» я сразу сказал, что они завалятся, они один раз показали хорошую игру, а больше у них нет сил.



Футбол – это в первую очередь движение, а только потом мастерство. Если мастерство ставить на первое место, будет провал. ЦСКА побежал вперёд, а потом добавились физика и техника. Также у команды есть желание, в команде появилась конкуренция. Чалов заиграл и заработал, до этого стоял и ждал пас. Очень хорошо выглядит Влашич, отлично вписался Эджуке. Такой игрок, как нигериец, нужен команде, чтобы повозился с мячом и создавал напряги для обороны. Отличную игру вернул Алан Дзагоев после отдыха. Что касается обороны, то выглядит у ЦСКА она надёжно, даже учитывая травмы на краях обороны. Молодёжь начала прибавлять.



Если брать в расчёт плотный график, это никакая не проблема. Три-четыре дня вполне хватает для восстановления молодого организма. Много сейчас ребята не тренируются, наверняка только игровые тренировки, команда вкатилась. Про теорию забывать не нужно, конечно. Мне очень нравится нынешний ЦСКА», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.