«Манчестер Юнайтед» продлил неудачную домашнюю серию, проиграв «Арсеналу»
Сегодня, 1 ноября, состоялся матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 69-й минуте. Главный судья Майк Дин назначил пенальти за нарушение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба на защитнике «Арсенала» Экторе Бельерине. К точке подошёл габонский нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг и развёл мяч и Давида де Хеа по разным углам.
Это первая за 14 лет победа «Арсенала» над «МЮ» на «Олд Траффорд».
Манкунианцы в шести играх набрали 7 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» после семи матчей с 12 очками — на 8-м месте.
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