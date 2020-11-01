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«Манчестер Юнайтед» продлил неудачную домашнюю серию, проиграв «Арсеналу»

«Манчестер Юнайтед» продлил неудачную домашнюю серию, проиграв «Арсеналу»
Футбол / Англия 0

Сегодня, 1 ноября, состоялся матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 69-й минуте. Главный судья Майк Дин назначил пенальти за нарушение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба на защитнике «Арсенала» Экторе Бельерине. К точке подошёл габонский нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг и развёл мяч и Давида де Хеа по разным углам.

Это первая за 14 лет победа «Арсенала» над «МЮ» на «Олд Траффорд».

Манкунианцы в шести играх набрали 7 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» после семи матчей с 12 очками — на 8-м месте.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
01 ноября 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Обамеянг – 69' (пен)
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