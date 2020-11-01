«Я не говорю по-русски». Кимпембе объяснил лайк под постом Хабиба с критикой Макрона

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе объяснил причины, по которым он поставил лайк под постом российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме». Напомним, ранее Нурмагомедов позволил себе резкие высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Россиянину не понравились заявления политика в отношении мусульман. Пост собрал лайки нескольких футболистов, среди которых были экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм, нападающий «Реала» Карим Бензема, хавбек «Барселоны» Миралем Пьянич, защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако, выступающий в аренде в «Наполи» хавбек «Челси» Тьемуэ Бакайоко, хавбек «Реджины» Рикардо Фати и другие.



«Я занимаюсь спортом, а не политикой. Кроме того, я не говорю по-русски. Я решительно осуждаю терроризм, все формы насилия и все отвратительные попытки манипулирования», — написал Кимпембе в своём «твиттере».



Конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах.

Хабиб Нурмагомедов грубо высказался в адрес президента Франции Макрона