Игнашевич: считаю, что «Торпедо» не борется за первое место в ФНЛ. Мы не готовы

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвёл итоги матча 19-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (3:1).
«Не самая зрелищная игра была сегодня, у нас были в этом сезоне матчи и ярче. Но на поле была команда. Команда, которая билась за цвета клуба, за свои имена, за результат. С хорошей игрой каждый дурак выиграет, вы попробуйте с плохой победить.
Все три мяча были отличные у нас, и в наши ворота тоже красиво забили. А вообще, гол Рязанцева точно характеризует наш настрой и нашу позицию сегодня.
Я считаю, что мы не боремся за первое место в нынешнем чемпионате. Мы не готовы к борьбе за первое место. Я считаю, что мы должны бороться за четвёрку. Просто ставим задачу нашей молодой команде – побеждать в каждом матче. К этой цели в первую очередь и идём", — цитирует Игнашевича пресс-служба клуба.
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