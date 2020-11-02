Гаттузо высказался о смерти Шона Коннери, ставшего первым исполнителем роли Джеймса Бонда

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал, что в 1998 году, когда он только начинал свою карьеру и выступал за «Рейнджерс», легендарный актёр Шон Коннори просил его не покидать шотландский клуб.
«Я встречался с Шоном только один раз. Президентом тогда был Дэвид Мюррей, а он входил в совет директоров. Однажды вечером в разговоре со мной он убеждал меня остаться в Шотландии.
Сейчас я просто хочу обнять всю его семью, у меня определённо остались прекрасные воспоминания о нём. У него было большое обаяние, это великая личность, он вошёл в историю киноиндустрии.
Предлагал ли мне Коннори сняться в кино? Нет, потому что у меня определённо не было его обаяния. Позвольте мне повторить, я всегда буду хранить его в своих воспоминаниях», — цитирует Гаттузо Goal.
Напомним, что первый исполнитель роли Джеймса Бонда Шон Коннери скончался 31 октября в возрасте 90 лет.
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