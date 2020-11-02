Марио Манджукич, которым интересовался «Локомотив», отказал «Вест Хэму» и «Астон Вилле»

Бывший нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич, летом покинувший катарский клуб «Аль-Духайль», по-прежнему пребывает в статусе свободного агента.



Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, 34-летний футболист мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. С предложениями к Марио обратились лондонский «Вест Хэм Юнайтед» и бирмингемская «Астон Вилла», однако игрок отказался от перехода.



Напомним, в услугах Манджукича был также заинтересован московский «Локомотив». Форвард был близок к подписанию двухлетнего контракта с «железнодорожниками», однако в итоге сделка сорвалась. Позднее о причинах, по которым переход не состоялся, рассказал главный тренер команды Марко Николич.



В ходе своей карьеры Марио также защищал цвета «Ювентуса», «Атлетико», «Баварии», «Вольфсбурга» и ряда клубов из Хорватии, среди которых загребское «Динамо».

Манджукич, которым интересовался «Локомотив», может вернуться в Италию