Последние четыре гола Месси забил с пенальти. У Роналду никогда такого не было

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси в последних матчах за клуб и сборную забивает голы только с пенальти.

Аргентинец реализовал одиннадцатиметровый удар в матче 3-го тура Примеры с «Вильярреалом» (4:0), во встречах Лиги чемпионов с «Ференцварошем» (5:1) и «Ювентусом» (2:0), а также в матче за сборную Аргентины с Эквадором (1:0). Таким образом, четыре последних гола Месси забил с пенальти. Это случилось впервые в его карьере. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым Лионель соперничает в достижении рекордов, никогда не отличался таким показателем.

Уже на протяжении трёх месяцев капитан сине-гранатовых не может забить гол с игры. В последний раз Лео отправил мяч в сетку не с 11-метровой отметки в матче 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов с «Наполи», который состоялся 8 августа.