Черчесов: Головин начал тренироваться, но вновь почувствовал дискомфорт

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации полузащитника «Монако» Александра Головина.



«Мы на связи, он начал тренироваться, но вновь почувствовал дискомфорт. Мы знали, что он не попадёт на этот сбор, так как он только начал беговую работу. К сожалению для нас, травма затягивается», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Напомним, Головин получил травму задней поверхности бедра в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (1:0), состоявшемся 30 августа. Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. В составе монегасков 24-летний хавбек в 67 встречах забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.

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