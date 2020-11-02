Орлов оценил скандальную шутку Казанского про Тедеско

Комментатор Геннадий Орлов высказался о скандальной шутке коллеги Дениса Казанского о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.
«Казанский получил главную премию Синявского как лучший комментатор. Он прогрессирует, ведёт футбол и хоккей, у него хороший русский язык, есть чувство юмора. А вот эта шутка про Тедеско была на лезвии ножа. Но, ребята, чего на шутку обижаться? Ну это же шутка. Там речь шла о том, что если Тедеско потеряет голову, то туловище будет продолжать бегать вдоль поля. Да, она рискованная, но было бы смешно, если бы я обижался на все замечания, которые мне делают на протяжении всей комментаторской карьеры. Конечно, у меня есть ошибки. Ну как без этого?
Однажды Махарадзе сказал в эфире: „Судья достаёт из трусов удаление“. Нормально. К шутке надо отнестись соответствующим образом, должно быть чувство юмора. Вот кто-то пустил в обиход слово „отзлатанить“ — это когда забивает Златан Ибрагимович. Во „ВКонтакте“ переделали слово и написали: «Орловить — это значит болеть за «Зенит». Может, мне это и неприятно, но написано с юмором», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 2 ноября 2020
-
20:04
-
20:00
-
19:43
-
19:41
-
19:40
-
19:35
-
19:32
-
19:27
-
19:15
-
19:10
-
19:09
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:52
-
18:35
-
18:26
-
18:20
-
18:17
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:19
-
17:17
-
17:10