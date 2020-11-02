Орлов оценил скандальную шутку Казанского про Тедеско

Комментатор Геннадий Орлов высказался о скандальной шутке коллеги Дениса Казанского о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

«Казанский получил главную премию Синявского как лучший комментатор. Он прогрессирует, ведёт футбол и хоккей, у него хороший русский язык, есть чувство юмора. А вот эта шутка про Тедеско была на лезвии ножа. Но, ребята, чего на шутку обижаться? Ну это же шутка. Там речь шла о том, что если Тедеско потеряет голову, то туловище будет продолжать бегать вдоль поля. Да, она рискованная, но было бы смешно, если бы я обижался на все замечания, которые мне делают на протяжении всей комментаторской карьеры. Конечно, у меня есть ошибки. Ну как без этого?



Однажды Махарадзе сказал в эфире: „Судья достаёт из трусов удаление“. Нормально. К шутке надо отнестись соответствующим образом, должно быть чувство юмора. Вот кто-то пустил в обиход слово „отзлатанить“ — это когда забивает Златан Ибрагимович. Во „ВКонтакте“ переделали слово и написали: «Орловить — это значит болеть за «Зенит». Может, мне это и неприятно, но написано с юмором», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».