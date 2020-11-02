Савич — о матче с «Локомотивом»: Фелиш способен решить исход встречи в одиночку

Защитник «Атлетико» Стефан Савич поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
«Сейчас мы больше атакуем. Это то, чего от нас хотели. Думаю, сейчас у «Атлетико» всё хорошо. Что касается давления, то я нахожусь в этой команде уже довольно давно и мы чувствуем давление в каждом матче.
На первой тренировке после перерыва мы увидели, что Жоау Фелиш стал другим. Мы знали, что первый год будет для него непростым, хотя у него были отличные моменты. Теперь нам нужна от него систематичность. Он способен решить исход матча в одиночку. Жоау может сделать многое, но мы должны позволить ему работать», — приводит слова Савича Mundo Deportivo.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — 20:55 мск.
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