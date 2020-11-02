Спортивный директор «РБ Зальцбург»: Холанд в итоге окажется в «Ливерпуле»

Спортивный директор «Ред Булл Зальцбург» Кристоф Фройнд рассказал о переходе форварда Эрлинга Холанда из австрийского клуба в дортмундскую «Боруссию». Функционер рассказал, где в итоге окажется нападающий.

«Эрлинг нас действительно удивил. Его переход в «Боруссию» не был сюрпризом, переговоры были короткими. Они сразу сказали нам, что надо прийти к согласию. Мы отработали переговоры и подписали контракт. Многие клубы были в нём заинтересованы, но итоговое решение принимал сам игрок.

«Боруссия» — промежуточный этап в его карьере. В итоге он окажется в «Ливерпуле».

Холанд может играть абсолютно за любой клуб в мире. С его менталитетом и уверенностью в себе он сможет добиться всего в ближайшие 10 лет», — цитирует Фройнда Die Welt.