Спортивный директор «РБ Зальцбург»: Холанд в итоге окажется в «Ливерпуле»
Спортивный директор «Ред Булл Зальцбург» Кристоф Фройнд рассказал о переходе форварда Эрлинга Холанда из австрийского клуба в дортмундскую «Боруссию». Функционер рассказал, где в итоге окажется нападающий.
«Эрлинг нас действительно удивил. Его переход в «Боруссию» не был сюрпризом, переговоры были короткими. Они сразу сказали нам, что надо прийти к согласию. Мы отработали переговоры и подписали контракт. Многие клубы были в нём заинтересованы, но итоговое решение принимал сам игрок.
«Боруссия» — промежуточный этап в его карьере. В итоге он окажется в «Ливерпуле».
Холанд может играть абсолютно за любой клуб в мире. С его менталитетом и уверенностью в себе он сможет добиться всего в ближайшие 10 лет», — цитирует Фройнда Die Welt.
Спортивный директор «Ред Булл Зальцбург»: Холанд сразу убедил нас в своём таланте
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