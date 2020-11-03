Каштру: у 4 из 10 игроков «Шахтёра», заразившихся COVID-19 возникли осложнения

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру с недоумением высказался о пандемии коронавируса, рассказав о ситуации с заболевшими в команде в преддверии игры 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с мёнхенгладбахской «Боруссией».

«К сожалению, люди не понимают всей опасности этого вируса. Когда я смотрю на 10 заражённых игроков «Шахтёра», то у трёх из них возникли проблемы с легкими, а у одного — с сердцем. Только тогда я понял, что происходит, это заставило меня осознать опасность, потому что, когда она с нами, мы более чувствительны.



Люди ещё не осознавали этого, и это приводит к тому, что у нас футбол без зрителей. Я вижу заполненные автобусы, людей на улице без масок и какие-то шоу с публикой, но, к сожалению, мир странный», — цитирует Каштру A Bola.



Кроме того, португальский тренер напомнил путь, по которому пошла его команда: «У «Шахтёра» хорошая статистика не только с немецкими командами. В 14 матчах в Европе у нас было три поражения, и мы встречались с очень сильными командами, такими как «Манчестер Сити», «Динамо Загреб», «Аталанта», «Реал», «Бенфика», «Вольфсбург» или «Интер».