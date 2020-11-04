Халк намерен покинуть «Шанхай СИПГ» и вернуться в Европу. Им интересуются два клуба

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, известный российским болельщикам по выступлению за «Зенит», может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает Fotomac, в услугах 34-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай». Более того, представители клуба уже связались с агентом бразильца на предмет потенциального перехода. Сам Халк может расторгнуть контракт с «Шанхай СИПГ» или дождаться его истечения, чтобы вернуться в Европу, и вариант с турецкой командой кажется ему удачным.
Ещё одним претендентом на форварда является его бывший клуб «Порту». Представители португальского клуба также связывались с агентом игрока.
Халк выступает за «Шанхай СИПГ» с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах китайской Суперлиги и забил 6 голов (3 – с пенальти).
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