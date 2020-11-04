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В УЕФА отреагировали на информацию о проведении всех матчей Евро-2020 в России

В УЕФА отреагировали на информацию о проведении всех матчей Евро-2020 в России
Футбол / Евро-2020 0

Представители УЕФА прокомментировали информацию французских СМИ, согласно которой организация рассматривает возможность проведения всех матчей чемпионата Европы–2020 в России.

«УЕФА намеревается сохранить формат и места проведения Евро-2020 и находится в постоянном контакте с городами относительно подготовки к турниру. Учитывая неопределённости, связанные с пандемией коронавируса, на которую никак не может повлиять ни УЕФА, ни местные организаторы, слишком рано утверждать, будут ли иметь место ограничения в отношении фанатов или в принципе их присутствия на стадионах.

В настоящее время организация сконцентрирована на проведении Евро на 12 стадионах с болельщиками. Если появится необходимость в противоположных решениях, то они будут приняты ближе к началу турнира. Но сейчас никаких планов менять какой-либо стадион нет», — приводит заявление УЕФА Sky Sports.

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