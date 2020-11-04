«Обнимаю от души». Месси поддержал Марадону после кровоизлияния в мозг

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поддержал легенду аргентинского футбола Диего Марадону, который в начале ноября успешно перенёс экстренную операцию после кровоизлияния в мозг.



«Всех сил мира тебе, Диего. Я и вся моя семья хотим увидеть тебя в здравии как можно скорее. От души обнимаю», — написал Лионель на своей официальной странице в «Инстаграме».



За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. В частности, на матче Аргентина — Нигерия чемпионата мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.

В настоящее время Марадона является главным тренером аргентинской «Химнасии». По итогам прошлого сезона «Химнасия» должна была вылететь из высшего дивизиона чемпионата Аргентины, но сезон был преждевременно завершён из-за эпидемии COVID-19, а руководство Ассоциации футбола Аргентины приняло решение об упразднении возможности понижения в дивизионе на два сезона. Его соглашение с клубом действует до декабря 2021 года.