Глушаков вспомнил победу «Спартака» над «Севильей» и сказал, что поможет «Краснодару»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о сильных сторонах «Севильи» в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром».

«Матч с «Севильей» в 2017 году в Лиге чемпионов был одним из самых ярких в моей карьере! И по результату – мы забили пять, и по игре, и по атмосфере. Я тоже забил, а это очень запоминающееся событие — гол в Лиге чемпионов.



Не моё дело давать «Краснодару» какие-то советы перед встречей с «Севильей» — у команды есть тренер. В целом «Севилья» — хорошая команда, которая каждый год выступает в еврокубках и имеет хороший подбор футболистов. В наших командах нет игроков уровня Криштиану или Месси, поэтому поможет только характер, самоотдача, бойцовские качества и кураж, который команда должна поймать. Также важно, чтобы все были здоровы — и всё это в сумме принесёт плоды.



В связи с пандемией появилось очень много нюансов, например, кто-то может выбыть из-за сомнительного теста. У «Севильи» также могут не сыграть из-за этого два-три игрока, очень тяжело оценивать шансы в такой ситуации. В принципе сейчас смотришь на Лигу чемпионов и удивляешься — например «Шахтёр»: у них очень много основных футболистов не играет, а команда обыгрывает «Реал», но потом проигрывает с разгромным счётом. Краснодарцам можно пожелать только удачи, чтобы порадовали российских болельщиков и набрали очки.



Наши команды могут достойно играть с европейскими грандами, можно вспомнить, как ЦСКА обыгрывал «Реал». Иногда некоторые большие клубы могут не так серьёзно настраиваться на соперника, думать, что на одной ноге обыграют российскую команду. В такой ситуации их нужно ловить и выигрывать. Но ощущение, что наши клубы могут играть на равных с большими европейскими командами, есть. Нужно просто немного больше верить в себя и ловить кураж. Также сейчас делается большой акцент на молодых футболистах, которые ещё не оббились, у них нет опыта игр на подобном уровне, так как мы испытываем дефицит таких матчей. В Европе же уровень чемпионатов выше и в целом команды имеют лучшее представление, как играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы и в таком насыщенном графике», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.