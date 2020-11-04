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Экс-игрок «Ливерпуля» Сако выиграл дело о клевете против ВАДА

Экс-игрок «Ливерпуля» Сако выиграл дело о клевете против ВАДА
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако, ныне защищающий цвета «Кристал Пэлас», выиграл дело о клевете против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает The Guardian.

Напомним, в апреле 2016 года Сако был отстранён от футбола на 30 дней из-за того, что в его допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество. Из-за отстранения защитник не смог помочь «Ливерпулю» в финальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:3), а также, как утверждает сам игрок, запрет стоил ему места в составе сборной Франции на Евро-2016. Позже Сако был оправдан, так как обнаружилось, что найденное в пробе футболиста вещество — хигенамин — фактически не значилось в списке запрещённых ВАДА.

По информации источника, суд постановил, что Сако должен получить существенную компенсацию за ущерб, нанесённый ВАДА. Организация не планирует оспаривать решение суда и уже принесла извинения бывшему игроку «Ливерпуля».

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