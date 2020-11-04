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Касильяс — Рамосу: 100 голов у защитника – это возмутительно!

Касильяс — Рамосу: 100 голов у защитника – это возмутительно!
Футбол / Испания 0

Бывший голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс поздравил бывшего одноклубника по мадридскому клубу Серхио Рамоса с 100-м голом в составе команды.

«100 голов у защитника – это возмутительно! Поздравляю, Серхио», — написал Касильяс на своей странице в «Твиттере».

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» завершился со счётом 3:2 в пользу испанского клуба. После голов Бензема и Рамоса «сливочные» повели 2:0, однако итальянская команда отыгралась благодаря точным ударам Мартинеса и Перишича. Победный для мадридского «Реала» гол на 80-й минуте мяч забил Родриго.

По итогам трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Реал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице квартета B.

Серхио Рамос забил 100-й гол за «Реал»
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