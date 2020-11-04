Серхио Рамос забил 100-й гол за «Реал»

матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимал миланский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Один из голов за «Реал» в этой встрече забил защитник Серхио Рамос. Для испанца этот гол стал 100-м за «Королевский клуб», сообщается в официальном «твиттере» «Реала».
Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» игрок к настоящему моменту завоевал 22 трофея, среди которых четыре Лиги чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
«Реал» набрал 4 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы В. «Интер» (2) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Боруссия» М (5) и «Шахтёр» (4).
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