«Ференцварош» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 4 ноября, состоится матч «Ференцварош» – «Ювентус». Встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Ювентус».



Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В бригаду войдут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Гал Лайбувитц.



Туринский «Ювентус» набрал 3 очка в 2 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Ференцварош» (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе G являются «Барселона» и киевское «Динамо», которые также проведут матч сегодня.



Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.