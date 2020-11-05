Голкипер «Челси» отыграл шесть сухих матчей подряд

Матч «Челси» с французским «Ренном» (3:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов стал для голкипера лондонцев Эдуарда Менди шестым подряд без пропущенных мячей во всех турнирах.

Единственный мяч в игровое время Менди пропустил в своей первой игре за «Челси» – против «Тоттенхэма» (1:1, по пенальти – 4:5) в Кубке английской лиги. Сенегальский вратарь перешёл в «Челси» как раз из «Ренна» 24 сентября 2020 года, стоимость перехода составила € 24 млн.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» уверенно обыграл французский «Ренн» — 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». В следующем туре «Ренн» примет на своём поле «Челси», тогда как «Краснодар» дома сыграет с «Севильей». Матчи состоятся 24 ноября.