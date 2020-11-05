Голкипер «Челси» отыграл шесть сухих матчей подряд

Матч «Челси» с французским «Ренном» (3:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов стал для голкипера лондонцев Эдуарда Менди шестым подряд без пропущенных мячей во всех турнирах.
Единственный мяч в игровое время Менди пропустил в своей первой игре за «Челси» – против «Тоттенхэма» (1:1, по пенальти – 4:5) в Кубке английской лиги. Сенегальский вратарь перешёл в «Челси» как раз из «Ренна» 24 сентября 2020 года, стоимость перехода составила € 24 млн.
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» уверенно обыграл французский «Ренн» — 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». В следующем туре «Ренн» примет на своём поле «Челси», тогда как «Краснодар» дома сыграет с «Севильей». Матчи состоятся 24 ноября.
- 5 ноября 2020
-
05:59
-
05:45
-
05:23
-
04:52
-
04:40
-
04:20
-
03:56
-
03:35
-
03:09
-
02:49
-
02:24
-
02:01
-
01:47
-
01:39
-
01:29
-
01:21
-
01:01
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:53
-
00:53
-
00:39
-
00:35
-
00:32
-
00:23
-
00:19
- 4 ноября 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:49
-
23:44
-
23:42
-
23:36
-
23:26
-
23:21