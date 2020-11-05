Полузащитник «Лацио» Корреа: мы могли выиграть у «Зенита»

Полузащитник итальянского «Лацио» Хоакин Корреа поделился мнением об игре своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Мы уже привыкли к тому, что ситуация сейчас непростая и продолжаем двигаться дальше, несмотря ни на что. Сегодня нам удалось заработать важное очко. В первом тайме у нас были сложные моменты, но после перерыва мы смогли дать сопернику достойный ответ.



Да, некоторых игроков у нас не хватает, но те, кто есть, хорошо справляются. Мы вполне могли и выиграть», — приводит слова Корреа официальный сайт УЕФА.

«Зенит» набрал одно очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы F. Римский «Лацио» (5) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Брюгге» и дортмундская «Боруссия», которые также проведут матч сегодня.



В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» и «Зенит» 24 ноября проведут матч на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 23:00 мск.