На президента ФИФА Инфантино подали жалобу с требованием лишить его членства в МОК

Президент ФИФА Джанни Инфантино может покинуть ряды Международного олимпийского комитета.
Как сообщает Le Monde, 26 октября жалобу на главу организации подала швейцарская фирма Sport 7, занимающаяся в том числе расследованием незаконной деятельности футбольных агентов. В компании уверены, что Инфантино нарушил несколько норм Олимпийской хартии, и требуют немедленно лишить его членства в МОК.
Минувшим летом стало известно, что Инфантино стал фигурантом уголовного дела. Расследование в отношении функционера инициировала прокуратура Швейцарии. Главу ФИФА уличили в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.
Под руководством Инфантино ФИФА провела чемпионат мира в России в 2018 году.
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