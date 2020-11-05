Ловрен: разочарованы, что набрали одно очко. Дальше «Зениту» нужно сыграть так же смело
Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал исход матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио». Встреча состоялась накануне, 4 ноября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.
«Победить в этом матче действительно могли обе команды. Мы разочарованы тем, что в итоге набрали только одно очко. В оставшихся матчах нам просто необходимо быть такими же смелыми на поле, какими мы были большую часть матча против «Лацио», — приводит слова Ловрена пресс-служба УЕФА.
«Зенит», набрав 1 очко в трёх турах, занимает последнее, четвёртое место в группе F Лиги чемпионов. Располагающийся строчкой выше «Брюгге» имеет в активе 4 очка. Возглавляет квартет дортмундская «Боруссия» (6), а на втором месте находится «Лацио» (5).
А вот сегодня обидно. И похоже, что именно сегодня «Зенит» простился с плей-офф ЛЧ
Это при том, что «Лацио» показал «футбол аль денте».
- 5 ноября 2020
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