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Быстров: Ловрен поскользнулся? Просто он нашёл проездной в Лигу Европы и начал поднимать

Быстров: Ловрен поскользнулся? Просто он нашёл проездной в Лигу Европы и начал поднимать
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о выступлении команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:1).

«Зенит» вышел атаковать, прессинговать. То, чего не было в Дортмунде, было в этот раз. Но Лига чемпионов не прощает детских ошибок. Забивай второй гол — и борись дальше. Давайте отметим Жиркова, через которого шли все атаки в первом тайме, включая голевую. Но не стоит надеяться только на Юрку.

Ловрен поскользнулся? Просто он нашёл проездной в Лигу Европы и начал его поднимать», — приводятся слова Быстрова на сайте телеканала «Матч».

«Зенит», набрав одно очко в трёх турах, занимает последнее, четвёртое место в группе F Лиги чемпионов. Располагающийся строчкой выше «Брюгге» имеет в активе 4 очка. Возглавляет квартет дортмундская «Боруссия» (6), а на втором месте находится «Лацио» (5).

А вот сегодня обидно. И похоже, что именно сегодня «Зенит» простился с плей-офф ЛЧ
Это при том, что «Лацио» показал «футбол аль денте».
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