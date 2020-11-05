Быстров: Ловрен поскользнулся? Просто он нашёл проездной в Лигу Европы и начал поднимать

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о выступлении команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:1).
«Зенит» вышел атаковать, прессинговать. То, чего не было в Дортмунде, было в этот раз. Но Лига чемпионов не прощает детских ошибок. Забивай второй гол — и борись дальше. Давайте отметим Жиркова, через которого шли все атаки в первом тайме, включая голевую. Но не стоит надеяться только на Юрку.
Ловрен поскользнулся? Просто он нашёл проездной в Лигу Европы и начал его поднимать», — приводятся слова Быстрова на сайте телеканала «Матч».
«Зенит», набрав одно очко в трёх турах, занимает последнее, четвёртое место в группе F Лиги чемпионов. Располагающийся строчкой выше «Брюгге» имеет в активе 4 очка. Возглавляет квартет дортмундская «Боруссия» (6), а на втором месте находится «Лацио» (5).
- 5 ноября 2020
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