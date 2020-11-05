Садулаев: мне нравится Неймар, он очень техничный и эластичный, как я

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал подписки в своём «инстаграме», а также отметил игру нападающего «ПСЖ» Неймара.



«Мне нравится игра Неймара и Мбаппе, поэтому я слежу за ними и за их жизнью, на Хвичу я подписан, потому что его стиль игры похож на мой. На Месси я не подписан просто так.



Мне нравится Неймар, он очень техничный и эластичный, как я», — цитирует полузащитника Sport24.



Садулаев является воспитанником «Ахмата», он дебютировал за основную команду в сезоне-2019/2021. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 12 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Садулаева в € 250 тыс.

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