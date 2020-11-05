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Врач: восстановление Марадоны идёт замечательно, он уже хочет покинуть больницу

Врач: восстановление Марадоны идёт замечательно, он уже хочет покинуть больницу
Футбол / Южная Америка 0

Леопольдо Луке, врач бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, рассказал о самочувствии прославленного футболиста. Напомним, он перенёс операцию из-за субдуральной гематомы.

«Очень рады, что с Марадоной всё в порядке. Он может ходить и разговаривать, ему уже лучше. Восстановление идёт замечательно. Томография показала отличные результаты.
Марадона уже хочет покинуть больницу, но мы планируем оставить его под присмотров врачей минимум на день», — цитирует врача Marca.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче первого тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. В частности, на матче Аргентина — Нигерия чемпионата мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.

Источник: Марадону будут экстренно оперировать после кровоизлияния в мозг
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