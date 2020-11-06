Гаттузо: игроки «Наполи», видимо, думали, что мы приехали в Риеку на экскурсию

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо признался, что был взбешён игрой своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с хорватской «Риекой». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Наполи». При этом гости забили победный мяч лишь во втором тайме, а в первой половине встречи им пришлось отыгрываться.
«Нет такой вещи, как простой матч. Не забывайте, что «Реал Сосьедад» забил победный гол в матче с «Риекой» на 93- й минуте. Я знал, что соперник будет сидеть глубоко и ждать шанс для контратаки. Тем не менее, нас такая игра почему-то удивляла.
Возможно, наши игроки думали, что приехали сюда на экскурсию. Я был взбешён в перерыве. Во втором тайме мы заиграли лучше. Но нельзя допускать такие ошибки, этого делать просто нельзя.
Насколько я был зол? Думал, что у меня лопнет вена! Мы играли недостаточно хорошо», — цитирует Гаттузо Football Italia.
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