«Фейеноорд» — ЦСКА: хозяева забили 3 мяча за 9 минут

В эти минуты в Роттердаме (Нидерланды) проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА. Счёт в матче на 63-й минуте открыл Ридгесиано Хапс. Во время контратаки хозяев Константин Марадишвили поскользнулся, после чего футболисты из Роттердама сумели использовать свободное пространство. Последовал прострел с фланга, который и замкнул Хапс.
На 71-й минуте ещё один мяч забил Оркун Кёкчю, который мощно пробил в дальний угол. А уже
на 72-й минуте Лютсхарел Гертрейда с близкого расстояния переиграл Игоря Акинфеева.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Фейеноорд» — ЦСКА.
ЦСКА в двух матчах группы K набрал два очка. Московский клуб занимает второе место в группе. Столько же очков у загребского «Динамо». «Фейеноорд» (1) замыкает турнирную таблицу, а лидирует австрийский «Вольфсберг», набравший четыре очка.
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