«Давайте не посыпать голову пеплом». Гончаренко – об игре клубов РПЛ в Европе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру российских клубов в текущем сезоне еврокубков.
«В первом тайме мы играли на встречных курсах, у нас были неплодие подходы. Наша группа атаки могла бы сыграть менее индивидуально, где-то на партнёров. Во втором тайме контроль центра поля мы, к сожалению, потеряли, давали многое сопернику в работе с мячом и сами много теряли его. В результате из-за этого стали пропускать голы. Заменами пробовали улучшить атаку, но сбились на игру через центр и упростили жизнь сопернику. Глядя на таблицу могу сказать – наша задача выиграть два домашних матча в Лиге Европы.
0 побед в 12 матчах – уровень наших клубов? Давайте не посыпать голову пеплом, у всех команд есть по три тура, все поражения и ничьи сложные. Но будем верить, что вторую часть все сыграем лучше. Но на поверхности лежит то, что нам хотелось бы играть более интенсивно в РПЛ, тогда это вернётся и в еврокубках.», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Ранее сообщалось, что российские клубы не смогли одержать ни одной победы в 12 матчах еврокубков.
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