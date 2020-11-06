Саутгейт рассказал о звонке Пикфорду после эпизода с травмой ван Дейка

Главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт рассказал о звонке голкиперу «Эвертона» Джордану Пикфорду после того, как он нанёс травму защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

«Я осознал, что это была очень громкая ситуация, и было много критичных высказываний, поэтому я просто почувствовал, что было бы уместным позвонить, чтобы узнать, как он себя чувствует, и могу ли я ему помочь. Все мы знаем, что всякий раз, когда мы переступаем черту как игрок, могут случиться травмы, и это прискорбная ситуация, но Джордан ничего не может с этим поделать. Он должен продолжать играть», — приводит слова Саутгейта Goal.

Напомним, в начале мерсисайдского дерби полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал ван Дейк. Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжёлую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес. Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона. Футболист мерсисайдцев получил разрыв передней крестообразной связки.