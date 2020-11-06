Куман ответил болельщикам, обвинившим Месси в том, что он ходит по полю пешком

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об игре форварда команды Лионеля Месси. Куман не согласился со специалистами, которые считают, что Месси недостаточно активно двигается без мяча. О нежелании аргентинца прессинговать говорили после матча Лиги чемпионов с «Динамо» Киев (2:1).
«Месси — великий игрок. У него по-прежнему много качеств, которые он регулярно демонстрирует. Месси остаётся футболистом, решающим исходы матчей. Мы пытаемся найти для него позицию, на которой он будет опасен для соперника. И это действительно важно для атакующих действий. Видно, что Месси ведёт себя очень эмоционально, ведь он является победителем по жизни.
У всех бывают сложные моменты. Можно подловить любого футболиста, когда он идёт пешком. Но меня это не интересует. Картинка ничего не говорит о работе футболиста», — цитирует Кумана Marca.
- 6 ноября 2020
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