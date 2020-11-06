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Куман ответил болельщикам, обвинившим Месси в том, что он ходит по полю пешком

Куман ответил болельщикам, обвинившим Месси в том, что он ходит по полю пешком
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об игре форварда команды Лионеля Месси. Куман не согласился со специалистами, которые считают, что Месси недостаточно активно двигается без мяча. О нежелании аргентинца прессинговать говорили после матча Лиги чемпионов с «Динамо» Киев (2:1).

«Месси — великий игрок. У него по-прежнему много качеств, которые он регулярно демонстрирует. Месси остаётся футболистом, решающим исходы матчей. Мы пытаемся найти для него позицию, на которой он будет опасен для соперника. И это действительно важно для атакующих действий. Видно, что Месси ведёт себя очень эмоционально, ведь он является победителем по жизни.

У всех бывают сложные моменты. Можно подловить любого футболиста, когда он идёт пешком. Но меня это не интересует. Картинка ничего не говорит о работе футболиста», — цитирует Кумана Marca.

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