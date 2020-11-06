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Экс-игрок «Манчестер Сити»: клубу не нужен Месси, он вызовет проблемы

Экс-игрок «Манчестер Сити»: клубу не нужен Месси, он вызовет проблемы
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Манчестер Сити» Эмиль Мпенза прокомментировал информацию о том, что «горожане» рассматривают подписание контракта с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я думаю, что при всех проблемах с защитой Гвардиоле не нужен кто-то вроде Месси. Он должен сначала разобраться с обороной. Какой смысл подписывать Лео со всеми проблемами, которые у них есть в защите? У них достаточно игроков на его позиции, таких как Марез и Агуэро. Если они подпишут Месси, то будет слишком много игроков на одну позицию и могут возникнуть проблемы.

Я верю, что он снова соединится с Хосепом Гвардиолой в какой-то момент своей карьеры, но не в самом „Сити“, а, например, в „Нью-Йорк Сити“, играющем в МЛС», — приводит слова Мпензы Manchester Evening News.

«Барселона» избавилась от Бартомеу. Все счастливы. Что дальше?
Ушёл так же, как управлял клубом.
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